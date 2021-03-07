Огромную восьмерку с букетом к 8 Марта нарисовали в Подмосковье. Видео
Уличный художник из Одинцова подготовил женщинам подарок к 8 Марта. Немного краски и вдохновения — и на снегу появилась большая восьмерка с букетом цветов в руках.
Дмитрий Левочкин — профессиональный художник. Это он нарисовал граффити «Россия» в цветах национального триколора на плотине Саяно-Шушенской ГЭС. Длина надписи 572 метра, высота — 67 метров.
На этот раз его попросили нарисовать подарок к 8 Марта.
«Рисование на снегу — это идея неновая. Многие художники по-разному самовыражаются», — рассказал автор работы.
Художник женат, воспитывает дочь. В Международный женский день он будет их поздравлять, и надпись в виде восьмерки теперь будет в числе презентов.
Во время творческого процесса Левочкин несколько раз останавливался и отогревал окоченевшие от мороза пальцы. Но потом вновь продолжал рисовать.
Левочкин занимается граффити с 1997 года. В начале карьеры он выполнял работы на стенах зданий, краски тогда нормальной не было. Первый рисунок он представил на станции метро «Беговая».