Огромную фигуру из зажженных свечей выложили в Подмосковье в День России

В День России в Наро-Фоминском городском округе провели масштабный флешмоб — там выложили мозаику из 25 тысяч зажженных свечей. Композиция представляла собой огромное слово «Россия», а также прославившегося на всю страну мальчика Алешу и герб РФ. Теперь эту фигуру включили в Реестр рекордов России.

Мальчик Алеша, которого изобразили при помощи свечей, каждый день ходит встречать отправляющихся на Украину солдат и машет им рукой, чтобы поддержать. Кадры с ним быстро разлетелись по интернету, ребенок стал настоящим героем.

Министр информационных дел и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе отметила, что День России для всех жителей особенный праздник, а в такое непростое время он имеет дополнительное значение. Она отметила, что очень многие люди объединились, чтобы принять участие в красивой и трогательной акции.

«Здесь невероятная атмосфера, очень душевная, праздничная, все объединены одной общей идеей — любовью к своей Родине, к нашему Подмосковью, к нашей стране. Сегодня здесь зажгли 25 тысяч свечей, это более 1,3 тысячи квадратных метров. Но важен не рекорд, который установили, а то единение, которое живет в сердцах жителей», — сказала Екатерина Швелидзе.

По ее словам, в целом в акции приняли участие более 300 активистов, а также свыше тысячи рядовых жителей и гостей города. Каждый желающий мог принести и зажечь свою свечу. Участвовали работники и воспитанники домов культуры, многочисленные волонтеры, сотрудники Министерства информационных и социальных коммуникаций.

Молодежь Подмосковья проводит масштабные флешмобы уже не в первый раз. В прошлом году активисты «Молодой Гвардии Единой России» тоже ставили на площади зажженные свечи. Тогда они представляли собой фигуру Советского Солдата, которая установлена на Ржевском мемориале. Акция вошла в Книгу рекордов России.

Ранее в Истре провели масштабный флешмоб в поддержку спецоперации на Украине. Более 350 человек выстроились в огромную букву Z и зажгли фонарики на мобильных телефонах в знак солидарности.