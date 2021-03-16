Огромная игровая и новая столовая. Какой стала школа №16 в Орехово-Зуеве после обновления

Не только большой спортзал, но и новые раздевалки, столовая и классы — вот что появилось в школе № 16 Орехово-Зуева, которая и до обновления считалась одной из лучших в области. Благодаря открытию пристройки на 300 мест здесь удалось ликвидировать вторую смену, а детям из начальных классов подарить не только просторные современные кабинеты, но и игровую размером со спортзал. Новое здание возвели в рамках нацпроекта «Образование».

Все уроки в школе № 16 теперь проходят только в первую смену. Все классы — яркие и просторные, с современным оснащением — от игрушек до интерактивных досок в каждом классе.

Источник фото: телеканал «360»

Также в пристройке появился просторный спортзал с новым оборудованием, а обедают дети в большой и уютной столовой.

Единственная на весь микрорайон школа — еще и лучшая в округе. За строительством пристройки регулярно следили. Работы длились чуть больше года, здание успели сдать к началу марта.

Источник фото: телеканал «360»

В Подмосковье готовят к открытию и другие школы — всего в этом году запланировано сдать 39 новых объектов.