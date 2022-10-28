Ограждение возле детской площадки установили в Пушкино в течение суток после обращения жителя | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 18:00 Ограждение возле детской площадки установили в Пушкино в течение суток после обращения жителя

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В Пушкинском городском округе житель обратился в Главное управление содержания территорий с просьбой установить ограждение возле детской площадки, поскольку рядом находится дорога. Начальник территориального отдела ГУСТ принял оперативное решение по данному обращению, ограждение было установлено в течение суток, сообщила руководитель ведомства Светлана Аипова.

«Мы на постоянной основе обращаем внимание администраций всех городских округов, что безопасность детей — это наш приоритет. В ГУСТ обратился житель Пушкинского городского округа по вопросу отсутствия ограждения детской площадки: рядом с площадкой проходит дорога, и оно там необходимо по соображениям безопасности», — рассказала Светлана Аипова.

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Житель села Тарасовка Пушкинского округа в свою очередь отметил работу территориального отдела и лично сотрудника: «ГУСТ Московской области решает. Это стало возможным благодаря работе новой структуры и личному погружению в проблематику начальника ТО Золотова А.Н., который выехал на место, переговорил со мной. Уже во время нашей встречи подъехал трактор с ограждением, и работники начали его монтаж. В течение суток монтаж был завершен, а в первый же благоприятный день (по погоде) ограждение было окрашено. Спасибо!» — поблагодарил инспекторов житель.

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В Главном управлении содержания территорий напомнили, что жители Московской области могут обращаться к инспекторам ГУСТ и начальникам территориальных отделений по телефонам и лично. Всю информацию можно узнать на официальном сайте ГУСТ.