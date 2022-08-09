Ограничители движения обезопасят площадь в Ногинске от стритрейсеров

Кадры проезда автомобилей по пешеходным улицам Ногинска попали в Сеть. Стритрейсеры несколько раз проехали по центральной площади города, рядом с фонтанной площадью, которая сейчас находится на реконструкции.

Пешеходы, столбы и видеопилоны не смутили автохамов. Недавно уложенная плитка тоже не стала препятствием для гонщиков.

Жители отмечают, что у местных автохамов езда с нарушением правил уже вошла в привычку. К счастью, эти видеосвидетельства уже в руках правоохранителей.

На оперативном совещании глава Богородского округа Игорь Сухин дал поручение обезопасить территорию и поставить на пешеходных территориях ограничители движения — бетонные полусферы.

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