Ограниченные возможности, неограниченные таланты. Концерт детей-инвалидов «Рука в руке» прошел в Черноголовке

Первый концерт детей-инвалидов состоялся в Черноголовке в Московской области после смягчения коронавирусных ограничений. Благотворительное музыкальное мероприятие «Рука в руке» приурочено к Международному дню инвалидов.

Участники приехали из разных городов региона. Для некоторых из них это выступление было дебютом. А Олеся Казаченко из Ногинска, прославившаяся на всю страну после победы в конкурсе вокалистов, исполнила свою любимую песню.

Певица Валерия Сайкова представила песню, которую для нее написал композитор и музыкальный продюсер Игорь Крутой. Эта мечта исполнилась на фестивале, где девушка завоевала Гран-при. После этого она не раз выходила на одну сцену с Крутыми и другими звездами шоу-бизнеса.

Сайкова часто разъезжает, призналась она.

«То на конкурсы, то еще какие-то [мероприятия], меня все знают. Я же „Одинцовская звездочка“. Сначала волнение есть, это по-любому, у меня всегда есть волнение, даже если маленькая сцена. Но потом, когда я уже сижу на сцене долго, мне, наоборот, не хочется оттуда уходить», — призналась она.

Дети учатся на сцене преодолевать нерешительность и получают эмоции. Организатор концерта Олеся Иванова мечтает передать всем участникам любовь к сцене. Она сама — мама ребенка-инвалида, поэтому понимает важность положительных эмоций, внимания и отдачи зрителей.

«Захотелось для них сделать концерт, праздник, чтобы они могли выйти из своих комнат и провести время среди такой праздничной обстановки», — рассказала Иванова.

По ее словам, детям с ограниченными возможностями здоровья очень нужна поддержка близких. Ребятам нужно показать множество дорог и перспектив.