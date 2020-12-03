Ограничения по коронавирусу продлили в Подмосковье до середины декабря

Часть ограничений, по словам Андрея Воробьева, могут снять до Нового года в тех районах, где будет улучшаться ситуация с коронавирусом. Это не касается массовых гуляний, где люди в большей степени рискуют заразиться коронавирусом.

До 13 декабря сохраняется самоизоляция для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Студенты колледжей и вузов продолжают дистанционное обучение. Их социальные карты остаются заблокированными, они не смогут пользоваться льготным проездом в общественном транспорте.

До середины декабря будут закрыты все музеи в Московской области, запрещены все массовые мероприятия с участием зрителей. Спортивные соревнования и тренировки под запрет не попадают, но они должны проходить без зрителей.

Жителям Подмосковья разрешены прогулки в парках, заповедниках, на территориях музеев.