Пятый класс пожароопасности объявили в Подмосковье

Ограничение на пребывание в лесах Подмосковья вновь продлили. Теперь отдохнуть на природе нельзя будет до 1 сентября. Об этом сообщил зампред правительства области Георгий Филимонов.

Пребывание и въезд транспорта в лес ограничили с 29 августа до 1 сентября, сказал Филимонов. Он напомнил, что за выходные в регионе произошло 28 возгораний на площади более 40 гектаров. Обстановка должна стабилизироваться не раньше осени.

«В регионе преимущественно сохраняется пятый класс пожарной опасности, поэтому просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов», — подчеркнул он.

Глава комлесхоза Олег Баженов добавил, что за выходные пожары произошли в Ногинском, Орехово-Зуевском, Виноградовском, Подольском, Луховицкоv и Московском учебно-опытном лесничествах. Их удалось оперативно ликвидировать.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о потенциально пожароопасных территориях Подмосковья. По его словам, в регионе внимательно отслеживают обстановку.