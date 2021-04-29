Ограничения на посещение храмов не будут вводить на Пасху

В это воскресенье православные отмечают Пасху. И отмечают полноценно — ведь в прошлом году пандемия перенесла праздник в онлайн. Богослужения в храмах прошли без прихожан, ограничившись трансляциями в ютубе. В этом году РПЦ не считает необходимым вводить ограничения на посещение храмов.

Это значит, что пасхальная служба вновь доступна всем. Но меры предосторожности принять все же необходимо. Поэтому прихожане должны быть в масках. Также за порядком будет следить полиция. В ночь с 1 на 2 мая пройдут крестные ходы — и тут безопасность будет на контроле 3 тысяч сотрудников.

Источник фото: телеканал «360»

Праздновать Пасху будут не только в храмах. Подмосковье, например, организовало ярмарки. Работают они всю Страстную неделю и, конечно, в сам праздник. Провести время весело и с душой можно в Дмитрове, Красногорске, Одинцове, Жуковском и не только, всего 15 городов. Из развлечений — концерты, мастер-классы и русские народные забавы. Про маленьких гостей тоже не забудут и устроят им анимацию. А для гурманов, которые хотят подготовить пасхальный стол — продукция подмосковных фермеров и монастырские угощения. Наверняка, самый вкусный кулич вы найдете именно там.

Разумеется, самые ответственные хозяйки предпочитают подготовить все к празднику самостоятельно. Красят яйца, собирают стол по всем правилам и наводят полный марафет в квартире. Но это не всегда хорошо, отмечают священнослужители.

«Людям кажется, что к празднику нужно все убрать, надо к празднику испечь куличи. Да, это все по-своему важно, но это несоизмеримо с тем, что происходит в храмах, что должно происходить в душе», — говорит священник, кандидат богословия Стефан Домусчи.

Источник фото: телеканал «360»

В душе не должно быть суеты и уж тем более раздражения из-за непочатого края дел. Самое главное в Пасху, подчеркивают батюшки — это радость и любовь ко всему происходящему. Поэтому марафоны чистоты и кулинарные битвы лучше отложить. Более того, если в Пасху на столе нет куличей и яиц, это тоже нестрашно. Потому что важна именно трапеза в целом. И задача ее — объединить людей, которые вместе разделяют пищу, сделать их ближе друг другу.

Так что самое важное, что нужно приготовить к Пасхе — это мысли. Постараться прийти к спокойствию, не злиться по мелочам и быть благодарным.