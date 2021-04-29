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    29 апреля 2021, 21:28

    Ограничения на посещение храмов не будут вводить на Пасху

    Анастасия Максимовских, Мария Филиппова

    В это воскресенье православные отмечают Пасху. И отмечают полноценно — ведь в прошлом году пандемия перенесла праздник в онлайн. Богослужения в храмах прошли без прихожан, ограничившись трансляциями в ютубе. В этом году РПЦ не считает необходимым вводить ограничения на посещение храмов.

    Ограничения на посещение храмов не будут вводить на Пасху

    Это значит, что пасхальная служба вновь доступна всем. Но меры предосторожности принять все же необходимо. Поэтому прихожане должны быть в масках. Также за порядком будет следить полиция. В ночь с 1 на 2 мая пройдут крестные ходы — и тут безопасность будет на контроле 3 тысяч сотрудников.

    Ограничения на посещение храмов не будут вводить на Пасху | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Праздновать Пасху будут не только в храмах. Подмосковье, например, организовало ярмарки. Работают они всю Страстную неделю и, конечно, в сам праздник. Провести время весело и с душой можно в Дмитрове, Красногорске, Одинцове, Жуковском и не только, всего 15 городов. Из развлечений — концерты, мастер-классы и русские народные забавы. Про маленьких гостей тоже не забудут и устроят им анимацию. А для гурманов, которые хотят подготовить пасхальный стол — продукция подмосковных фермеров и монастырские угощения. Наверняка, самый вкусный кулич вы найдете именно там.

    Разумеется, самые ответственные хозяйки предпочитают подготовить все к празднику самостоятельно. Красят яйца, собирают стол по всем правилам и наводят полный марафет в квартире. Но это не всегда хорошо, отмечают священнослужители.

    «Людям кажется, что к празднику нужно все убрать, надо к празднику испечь куличи. Да, это все по-своему важно, но это несоизмеримо с тем, что происходит в храмах, что должно происходить в душе», — говорит священник, кандидат богословия Стефан Домусчи.

    Ограничения на посещение храмов не будут вводить на Пасху | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    В душе не должно быть суеты и уж тем более раздражения из-за непочатого края дел. Самое главное в Пасху, подчеркивают батюшки — это радость и любовь ко всему происходящему. Поэтому марафоны чистоты и кулинарные битвы лучше отложить. Более того, если в Пасху на столе нет куличей и яиц, это тоже нестрашно. Потому что важна именно трапеза в целом. И задача ее — объединить людей, которые вместе разделяют пищу, сделать их ближе друг другу.

    Так что самое важное, что нужно приготовить к Пасхе — это мысли. Постараться прийти к спокойствию, не злиться по мелочам и быть благодарным.