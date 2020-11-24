В Московской области могут до конца года ослабить ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы не планируем вводить дополнительные ограничения. Честно говоря, хочется перед Новым годом какие-то из них снять. Но, говорят, мечтать не вредно. Мы очень надеемся, что наши врачи, вся ситуация, в том числе вакцинация, чуть больше начнет работать и даст нам такое право и такую возможность», — сказал губернатор.

Сейчас в Подмосковье действует ряд ограничений, введенных из-за коронавируса. Ухудшение эпидемической ситуации стало причиной запрета на проведение массовых мероприятий в регионе до 29 ноября. По улицам и паркам можно просто гулять. При этом ранее губернатор отмечал, что власти Московской области сделают все возможное, чтобы жители смогли отдохнуть во время новогодних каникул.

«Обращаю внимание: все, что связано с убранством городов, с возможностью прогулок, должно быть подготовлено и сделано на должном уровне. Несмотря на пандемию, каждый, в том числе Министерство по благоустройству, должен сделать все, чтобы максимально предоставить возможность для отдыха нашим жителям», — говорил Воробьев.

За время пандемии в Московской области зафиксировали 104 743 случая заражения коронавирусом. Вылечить удалось 76 105 пациентов. Скончались после инфицирования 1943 человека.