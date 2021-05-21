Ограничение скорости до 50 км/ч вдвое сократило число аварий в Подмосковье
За пять лет количество аварий на дорогах Подмосковья, где скорость движения снизили до 50 километров в час, уменьшилось вдвое. Эксперты рассказали, что именно с таким ограничением у пешехода есть шанс выжить при столкновении. А, например, при скорости 80 километров час его уже практически нет.
В рамках Шестой глобальной недели безопасности дорожного движения в Подмосковье подвели итоги работы по снижению скорости на дорогах.
В 2017 году ее уменьшили в границах 159 населенных пунктов. Там установили ограничение до 50 километров в час.
В результате за пять лет на этих участках аварийность сократилось вдвое. Об этом рассказал начальник управления организации и безопасности дорожного движения Минтранса Подмосковья Виктор Щулепников.
Скорость движения должна быть такой, чтобы при столкновении пешехода и автомобиля у первого была возможность выжить
Выбор скоростного режима в 50 километров в час обусловлен статистикой. Например, Всемирная организация здравоохранения в докладе «Регулирование скорости» отмечает, что при движении автомобиля на этой скорости вероятность летального исхода для взрослого человека составляет 20%.
А при фактически допустимых скоростях в черте города с учетом порога (80 километров в час) эта вероятность увеличивается сразу на 60%.