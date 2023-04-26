Подмосковье 26 апреля 2023, 11:04 Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье 26 апреля

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На большей части территории Подмосковья 26 мая ожидается первый класс пожарной опасности, но местами риски возрастут. Так, самыми опасными местами станут Бородинское, Виноградовское, Звенигородское, Клинское, Наро-Фоминское, Ступинское лесничеств и лесничество «Русский лес».

Как рассказали в Комлесхозе, второй класс опасности ожидают в Талдоме, третий – в Волоколамске, Дмитрове, Егорьевске и Ногинске.

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Ситуация будет похожей 27 мая. В этот день самыми опасными территориями станут лесничества Истры, Клина, Наро-Фоминска, а также «Русский лес» и Бородинское.

В регионе ожидается температура до +15 градусов, а местами пройдут дожди. Жителей просят обращаться по телефону лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112 в случае обнаружения возгорания.