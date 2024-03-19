Подмосковье 19 марта 2024, 11:46 Огненное шоу показали в парке усадьбы Кривякино на Масленицу Телеканал «360»

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Масленицу отпраздновали в парке усадьбы Кривякино. Жители Воскресенска поучаствовали в мастер-классах, ярмарках, посмотрели выступления артистов и огненное шоу.

С каждым годом празднование Масленицы в городском округе Воскресенск становится все масштабнее. Гости усадьбы поучаствовали в мастер-классах от сотрудников центральной библиотеки, оценили театрализованное представление, песни и танцы. Также можно было покататься на лошадях и в упряжке с оленями.

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Изюминкой Масленицы стала ярмарка товаров ручной работы.

«Все, что представлено на столе, — это ручная работа. Мы продаем леденцы из натуральной домашней карамели и изделия из эпоксидной смолы. Многие из них светятся в темноте. Это очень детки любят», — поделилась участница ярмарки Валерия Кулыгина.

Кульминацией праздника стало огненное шоу и сожжение чучела Масленицы в пойме Москвы-реки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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