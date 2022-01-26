Огненное шоу и дискотека на катке. Как в Подмосковье отметили Татьянин день

В Подмосковье 25 января отметили День российского студенчества. Праздничные мероприятия прошли во многих городах. Для молодежи подготовили дискотеки, квесты, концерты, катание на тюбинге и даже огненное шоу.

История праздника началась в XVIII веке. Традиция отмечать «Татьянин день» совпала с окончанием зимней сессии у студентов. С 2005 года по указу Президента РФ День российского студенчества стал официальным праздником в стране.

В Подмосковье сейчас работают шесть вузов и 49 колледжей и техникумов. В них учатся 109 тысяч человек.

В праздничный день для студентов Балашихи в парке «Пехорка» прошел конкурс селфи на льду. В парках Подольска и Реутова развернулись интерактивные площадки. В Шаховской на катке в городском парке аттракционов устроили «ЗАЧЕТный движ», для студентов выступили рок-группы.

В парке культуры и отдыха Волоколамска, в Сестрорецком парке в Клину, Мытищинском лесопарке и в парке «Питомник» в Серпухове дискотеки прошли прямо на катках.

В Воскресенске, Люберцах и Домодедове для молодежи устроили квесты. Для студентов в Одинцове в парке культуры, спорта и отдыха имени Л. Лазутиной провели мастер-класс по лыжам.

В Сергиево-Посадском парке «Скитские пруды» желающие полюбовались на барабанное световое шоу от команды «Luxury» Dj Treet и файер-шоу от «FireFox».

Дискотека и огненное шоу Black Fire также ожидали студентов Орехово-Зуева.

Вход на мероприятия был бесплатный — достаточно предъявить студенческий билет.