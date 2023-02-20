Подмосковье 20 февраля 2023, 18:29 Огнеборцы Ступина потушили учебный пожар в Ледовом дворце

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Специалисты «Мособлпожспаса» потушили условный пожар в Ледовом дворце в Ступине. На учениях проверили слаженность действий федеральных и окружных служб спасения.

«В первую очередь смотрим действия руководства и персонала объекта. Оцениваются действия по обнаружению пожара, эвакуации и применению первичных средств пожаротушения», — сообщил начальник Ступинского территориального управления силами и средствами «Мособлпожспаса» Игорь Тимофеев.

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По его словам, также оцениваются действия спасательных подразделений. В учениях поучаствовали порядка 280 человек из Ступина, Ситне-Щелканова, Петрова и федеральной противопожарной части.

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«Люди прекрасно подготовлены, цели учений выполнены. Оценка по этим учениям — твердая „хорошо“», — заявил замначальника «Мособлпожспаса» Сергей Прокопюк.

С 13 по 17 февраля комплексную проверку прошли все пожарно-спасательные подразделения округа.

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