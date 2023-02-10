Подмосковье 10 февраля 2023, 12:43 Огнеборцы провели учения в ледовом дворце в Ступине

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Накануне сотрудники «Мособлпожспаса» Ступина провели пожарно-тактические учения. Тренировка прошла в спортивной школе олимпийского резерва имени Всеволода Боброва.

По легенде пожар произошел из-за курения. В Ледовом дворце загорелся укрывной материал и пластиковые сидения трибун. В здании находились люди, которые не смогли самостоятельно эвакуироваться.

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На место оперативно прибыли огнеборцы.

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«Три звена газодымозащитной службы в дыхательных аппаратах провели разведку в здании. В условиях сильного задымления и ограниченной видимости ребята обнаружили и спасли пострадавших», — заключил замначальника территориального управления № 13 Александр Сорокин.

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