Подмосковье 06 мая 2023, 13:22 Огнеборцы «Мособлпожспаса» напомнили жителям Подмосковья правила обращения с огнем в майские праздники Галина Ремезова

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В преддверии майских праздников работники «Мособлпожспаса» провели профилактические рейды в Московской области. Они напомнили местным жителям о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.

«Огнеборцы рассказали, что, согласно правилам противопожарного режима, минимальное расстояние от открытого огня до построек должно составлять не менее 15 метров. При этом необходимо обеспечить вокруг мангала двухметровую зону, свободную от любых горючих материалов», — сообщил замначальника региональной противопожарно-спасательной службы Игорь Сорокин.

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По его словам, место вокруг открытого огня должна быть чистой в радиусе 10 метров. Рядом должны быть емкости с водой, ведра и необходимый для возможного тушения инвентарь.

«Нельзя разжигать огонь на торфяных почвах, под кронами деревьев, во время приближающихся неблагоприятных метеорологических условий, связанных с сильными порывами ветра, при введении особого противопожарного режима. Также нельзя использовать емкости, имеющие сквозной прогар или механические повреждения», — добавил Сорокин.

Он добавил, что жителям нельзя разводить огонь и жарить шашлыки в лесопосадках, парках и скверах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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