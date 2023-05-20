Подмосковье 20 мая 2023, 14:41 Огнеборцы «Мособлпожспаса» напомнили жителям Подмосковья о правилах пожарной безопасности ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели ряд профилактических бесед с жителями Московской области. Спасатели напомнили горожанам о правилах соблюдения пожарной безопасности.

По словам первого заместителя начальника «Мособлпожспаса» Анатолия Плевако, последний месяц весны самый популярный у любителей отдыха на природе. Чаще всего жители региона посещают подобные места в выходные и праздничные дни. В целях безопасности в Подмосковье ввели противопожарный режим, во время которого разведение костров на открытых землях находится под строгим запретом.

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«Весной погода редко радует нас дождями, а ветер дует часто. Эти два фактора крайне негативно отражаются на противопожарной обстановке. В такую погоду даже искра способна спровоцировать крупный пожар. Во избежание подобного развития ситуации и введены ограничительные меры. Нарушителям режима придется заплатить штраф», — добавил Плевако.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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