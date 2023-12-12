Подмосковье 12 декабря 2023, 00:02 Огнеборцы спасли 5 кошек и собаку во время пожара в Богородском округе ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники отдельного поста 240-й ПСЧ и 201-й, 242-й и 337-й частей «Мособлпожспаса» и сотрудники федеральной противопожарной службы потушили пожар в частном жилом доме в селе Бисерово Богородского округа. Специалисты не дали огню переброситься на сарай, где жили пять кошек и собака.

Пожар в одноэтажном доме быстро разгорелся, так как на чердаке лежал толстый слой теплоизоляции из сухих опилок. Также поблизости отсутствовал пожарный гидрант.

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После прибытия на место происшествия пожару присвоили повышенный ранг сложности — 1 БИС. Спасатели организовали подвоз воды. Хозяин беспокоился за домашних питомцев, которые остались в постройке всего в трех метрах от горевшего дома.

«Когда начался пожар, животные от страха забились в разные углы и не захотели самостоятельно покидать заставленное вещами помещение. К счастью, все закончилось благополучно, никто из людей и животных пострадал», — рассказал начальник территориального управления № 6 Александр Квашнев.

Огонь удалось полностью ликвидировать через несколько часов.

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