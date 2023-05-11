Подмосковье 11 мая 2023, 22:19 Огнеборцы «Мособлпожспаса» провели учения по тушению пожаров в общественных местах Борис Унжаков

Читать 360tv в

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с представителями федеральной противопожарной службы провели тактические учения по ликвидации возгораний и проведению аварийно-спасательных работ. Мероприятия прошли в здании больницы села Мамонтово городского округа Богородский.

По словам начальника территориального управления № 6 Дмитрия Шляхтенкова, главной целью тренировки стало обучение работников подразделений способам тушения пожаров в учреждениях с массовым скоплением людей. В ходе мероприятий был обработан сценарий возгорания электропроводки в больничной палате на 2 этаже больницы.

Реклама

«Пожар сопровождался выделением большого количества токсичных продуктов горения и дыма, которые распространились в соседние помещения. После завершения эвакуации выяснилось, что внутри здания остались два человека, отрезанные от эвакуационных выходов», — отметил Шляхтенков.

Также замначальника теруправления добавил, что огнеборцы на месте условного пожара установили четыре звена газодымозащитной системы, провели разведку, нашли и эвакуировали пострадавших и оперативно ликвидировали возгорание. Цели и задачи учений были выполнены в полном объеме, работники действовали слаженно и уверенно.

«В рамках тренировки были проверены системы обеспечения пожарной безопасности объекта, определены рабочие зоны для установки техники, отработаны приемы и способы тушения пожаров на объектах здравоохранения и взаимодействие сил и средств гарнизона со службами жизнеобеспечения и администрацией объекта», — добавил Шляхтенков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».