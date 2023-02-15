15 февраля 2023, 09:21
Спасатели потушили загоревшуюся фуру с зажигалками в Чехове
Пожарные «Мособлпожспаса» потушили горящую фуру с газовыми зажигалками в Чехове. Случай произошел 14 февраля на автодороге М-2 «Крым».
Начальник дежурного караула Владимир Лисейкин рассказал, что водитель грузовика не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение. После этого контейнер съехал с платформы, упал и загорелся. Находящиеся внутри зажигалки начали взрываться и воспламеняться.
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«Прибыв на место происшествия, огнеборцы развернули рукавную линию, подали воду и, соблюдая меры безопасности, в течение трех часов потушили горящий контейнер и дорожное полотно. 35-летнему водителю контейнеровоза медицинская помощь не потребовалась. Автомобильное движение на участке федеральной трассы было восстановлено», — добавил он.
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Спасатели
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