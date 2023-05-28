28 мая 2023, 14:03
Подмосковные пожарные устранили три возгорания сухой травы в Подмосковье 27 мая
Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы ликвидировали три возгорания сухой травы на территории Подмосковья 27 мая. Инциденты произошли в Щелкове, Волоколамске и Коломне.
По словам заместителя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадима Беловошина подмосковные пожарные продолжают выезжать на тушение травяного пала, которое чаще всего возникает из-за неосторожного обращения с огнем. Вероятность возгораний мусора и сухостоя увеличивается в разы в солнечные дни.
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«Работники противопожарно-спасательной службы рекомендуют жителям региона не допускать халатного обращения с огнем и соблюдать требования пожарной безопасности», — добавил Беловошин.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
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