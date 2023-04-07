07 апреля 2023, 14:54
Огарей предложили сделать символом Балашихи
Жители Балашихи предложили сделать символом города птиц огарей
С необычной инициативой выступили жители Балашихи. В одной из городских групп в Сети опубликовали фотографию плавающих по реке Пехорке огарей. Подписчики предложили сделать птицу символом города, сообщило интернет-издание inbalashikha.ru.
Пользователям Сети понравились снимки этих диковинных птиц. Они появились в городе всего несколько лет назад, но за это время успели полюбиться местным жителям. Под фотографией опубликовали множество комментариев, среди которых — предложение сделать огарей символом Балашихи.
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Огари — водоплавающие птицы, славящиеся ярким, оранжево-коричневым оперением и белыми крыльями. Ближайшие родственники уток стали все чаще возвращаться в город на время брачного периода, что очень радует жителей Балашихи.
Еще несколько лет назад огарей заметили в Реутове. Птицы облюбовали парк «Фабричный пруд» в северной части города после проведенных там работ по благоустройству. В 2018 году там установили скульптурную композицию «Огари». Местные власти сообщили, что так этих уток отблагодарили за преданность месту.
Птицы
Балашиха
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