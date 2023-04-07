Подмосковье 07 апреля 2023, 14:54 Огарей предложили сделать символом Балашихи Жители Балашихи предложили сделать символом города птиц огарей РИА «Новости»

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С необычной инициативой выступили жители Балашихи. В одной из городских групп в Сети опубликовали фотографию плавающих по реке Пехорке огарей. Подписчики предложили сделать птицу символом города, сообщило интернет-издание inbalashikha.ru.

Пользователям Сети понравились снимки этих диковинных птиц. Они появились в городе всего несколько лет назад, но за это время успели полюбиться местным жителям. Под фотографией опубликовали множество комментариев, среди которых — предложение сделать огарей символом Балашихи.

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Огари — водоплавающие птицы, славящиеся ярким, оранжево-коричневым оперением и белыми крыльями. Ближайшие родственники уток стали все чаще возвращаться в город на время брачного периода, что очень радует жителей Балашихи.

Еще несколько лет назад огарей заметили в Реутове. Птицы облюбовали парк «Фабричный пруд» в северной части города после проведенных там работ по благоустройству. В 2018 году там установили скульптурную композицию «Огари». Местные власти сообщили, что так этих уток отблагодарили за преданность месту.