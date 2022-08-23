Офтальмологи МОНИКИ спасли пациента с проволокой в глазу

Мужчина с металлической проволокой, застрявшей в глазном яблоке, поступил в отделение офтальмологии МОНИКИ имени Владимирского. Длина инородного тела составляла 1,5 сантиметра.

Травма глаза привела к потере зрения. У пациента сохранилось только светоощущение — он мог воспринимать свет и его яркость, но ничего не видел.

«При проникающем ранении глазного яблока повреждаются роговица, склера, наружная оболочка и глубжележащие структуры. Именно поэтому своевременное обращение и диагностика крайне важны», — говорит врач-офтальмолог МОНИКИ имени Владимирского Татьяна Белова.

Пострадавшему провели две операции: в первый день удалили инородное тело и ушили рану, а во второй — удалили катаракту. После этого зрение немного улучшилось и больной начал различать предметы. В дальнейшем врачи планируют имплантировать пациенту хрусталик, что поможет мужчине снова начать видеть.

На данный момент пациент чувствует себя хорошо и уже выписан. Следующие полгода он будет наблюдаться у офтальмологов МОНИКИ, после чего ему выполнят операцию по замене хрусталика.

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