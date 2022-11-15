Подмосковье 15 ноября 2022, 14:02 Офтальмолог из Талдома восстановил зрение 91-летней пациентке с многолетней катарактой

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Пожилая женщина поступила в офтальмологическое отделение Талдомской больницы с жалобой на сильное ухудшение зрения и боль в глазах. После диагностики врач выявил зрелую катаракту, которая прогрессировала на протяжении десяти лет и почти полностью лишила пациентку возможности видеть.

«Через микроразрез в 1,5 миллиметра пациентке была проведена операция по замене хрусталика на обоих глазах. Вмешательство длилось не более 10–15 минут» — рассказала хирург-офтальмолог Талдомской больницы Жанна Дебольская, которая является одним из самых активно оперирующих хирургов на севере Подмосковья. Ею выполнено более пяти тысяч операций.

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Благодаря успешно проведенному вмешательству офтальмологу удалось вернуть зрение пациентке. До операции она видела только 0,02% каждым глазом, а после нее — по 40%. Способность вновь увидеть окружающий мир стала радостным событием как для 91-летней пенсионерки и ее родных, так и для персонала офтальмологического отделения. Сейчас бабушка проходит реабилитацию под наблюдением врача.

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Ранее стало известно, что в 2023 году 12 миллиардов рублей из бюджета Подмосковья направят на то, чтобы ввести в эксплуатацию три поликлиники и станцию скорой медицинской помощи, а также продолжить строительство и реконструкцию других учреждений. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в 2023-м в регионе отремонтируют 70 объектов здравоохранения.

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