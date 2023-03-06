Подмосковье 06 марта 2023, 14:12 Офтальмолог из Раменского восстановил зрение 99-летней участнице Великой Отечественной войны

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В офтальмологическое отделение областной больницы в Раменском обратилась 99-летняя женщина с жалобой на потерю зрения и дискомфортом в глазах. Диагностика помогла выявить у пациентки зрелую катаракту — помутнение хрусталика глаза. Причиной заболевания стали возрастные изменения.

«Ситуация осложнялась тем, что катаракта была экстремальной плотности, так называемая, черная катаракта. К тому же у пациентки в виду возрастных изменений наблюдалась слабость связочного аппарата хрусталика и некоторые сопутствующие изменения глаза, которые усложняли проведение операции», — сообщил заведующий офтальмологическим отделением Раменской областной больницы Павел Швец.

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Операцию выполнили малоинвазивным методом — факоэмульсификацией катаракты. Данный способ позволяет провести вмешательство с минимальными рисками осложнений и с меньшим периодом восстановления. Операция прошла успешно, зрение удалось восстановить. Сейчас пациентка уже прошла реабилитацию под наблюдением врача и выписана домой. Отмечается, что вовремя не удаленная катаракта в дальнейшем может привести к гибели зрительного нерва.

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Нина Александровна — участница Великой Отечественной войны. В этом году женщине исполнится 100 лет.

«Хочу встретить свое 100-летие в кругу друзей, близких и знакомых людей и, хорошо бы еще, чтобы всех было видно», — поделилась Нина Александровна.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что власти Московской области продолжают работу по модернизации системы здравоохранения для того, чтобы жители получали качественную медицинскую помощь.

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