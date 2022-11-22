Подмосковье 22 ноября 2022, 15:02 Офтальмолог из Дмитрова приобрел жилье по льготной ипотеке

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Надежда Кочетова, которая работает офтальмологом в Дмитровской областной больнице, приобрела просторную квартиру по льготной ипотеке. В скором времени у каждого члена ее большой семьи появится по своей комнате.

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Надежда с семьей переехала в Дмитров с севера России. У них с мужем трое детей, поэтому к выбору жилплощади подошли ответственно. Благодаря социальной ипотеке супругам удалось приобрести просторную квартиру площадью 110 квадратных метров.

«Главное требование — это отдельная комната каждому ребенку. Жилье мы решили брать без отделки, ремонт будем делать своими руками. Покупкой очень довольны, вся инфраструктура рядом», — поделилась медицинский работник.

По программе «Социальная ипотека» врачи, учителя, молодые ученые и другие ценные специалисты получают от Подмосковья 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет регион гасит основной долг, и работникам остается лишь выплачивать проценты по кредиту.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Благодаря этой мере поддержки своим жильем обзавелись многие сотрудники здравоохранения, образования, спорта или науки.

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