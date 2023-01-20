Подмосковье 20 января 2023, 15:06 Офтальмолог из деревни Сухарево стал лауреатом премии «Подмосковный врач»

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Наталья Костина, которая работает офтальмологом в поликлинике № 7 деревни Сухарево (Мытищи), успешно прошла испытания и стала одним из победителей региональной премии «Подмосковный врач». Звание сохранится за ней в течение пяти лет.

«У детей и взрослых прием проходит по-разному. Детям нужна интерактивная программа, чтобы они чувствовали себя участниками процесса», — рассказала офтальмолог. Кабинет Натальи Костиной оснащен современным оборудованием, которое позволяет произвести полноценный осмотр пациентов разного возраста.

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Помимо основной работы в поликлинике, с 2019 года Наталья преподает на базе кафедры семейной медицины в МОНИКИ. С удовольствием работает с коллегами и говорит, что такое сотрудничество взаимовыгодное.

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«Получаю обратную связь, разбираю с врачами смежные с офтальмологией случаи», — рассказала Костина.

В конце прошлого года Наталья стала участницей проекта «Подмосковный врач». Она успешно прошла теоретические и практические испытания и стала одной из обладательниц премии, учрежденной губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

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