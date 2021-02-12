Офорты художника Ивана Шишкина покажут с помощью 3D в музее Одинцова

В музее-заповеднике Пушкина в Одинцове 13 февраля откроют уникальную выставку, где представят офорты художника Ивана Шишкина. Гостям покажут не только раритетную коллекцию, но и попытку осовременить ее при помощи 3D-технологий.

Выставка продлится до 11 апреля. Музей располагается в поселке Большие Вяземы.

Иван Иванович Шишкин — выдающийся русский национальный художник, гравер-пейзажист. На выставке покажут произведения из известного альбома «60 офортов Шишкина», изданного в 1894 году Адольфом Марксом.

Зрители увидят на этих работах мельчайшие детали времен года, дня, ночи, солнца, луны, лесов, полей, рек и озер.

Гостям покажут оригинальные обложки папок офортов и редкий образец работы «Пески» на шелке. Они увидят и существующий в единственном экземпляре цветной автопортрет Шишкина.

А в отдельной части выставки покажут офорты, проработанные с помощью 3D-технологий. Они помогли воспроизвести некоторые работы в многократно увеличенном виде, со стереоскопическим эффектом.

Автор проекта Константин Журомский — московский журналист, коллекционер, меценат и президент благотворительного фонда «Наше искусство».