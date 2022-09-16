Оформление выплаты по уходу за инвалидами сделали удобнее в Подмосковье | 360°

Подмосковье 16 сентября 2022, 11:18 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Оформление выплаты по уходу за инвалидами сделали удобнее в Подмосковье

Читать 360tv в

Еще одну государственную услугу упростили в Подмосковье. Оформить ежемесячную выплату по уходу за инвалидами стало удобнее благодаря встроенному сервису предпроверки.

«Умный сервис проверит правильность заполнения реквизитов банка в заявлении. Если онлайн-форма заполнена некорректно, на экране появится информационное сообщение», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Реклама

Услуга «Предоставление выплаты на осуществление ухода за инвалидами» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Воспользоваться мерой поддержки могут неработающие жители региона, студенты-заочники или лица, которые работают удаленно или не более двух часов в день. При этом необходимо быть старше 18 и младше 65 лет.

Реклама

Чтобы подать заявление, нужно пройти медицинское обследование. Это будет подтверждением того, что гражданин может осуществлять уход за инвалидом. Размер выплаты ежегодно индексируется. В 2022 году он составляет 25 тысяч рублей.

Подмосковье является одним из лидеров страны по цифровизации. В сентябре губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, какие услуги можно получить с помощью нового цифрового сервиса «Госключ».

0 0 0 0 0 0