Подмосковье 25 апреля 2023, 10:13 Оформление военной пенсии перевели в онлайн в Подмосковье Фото: пресс-служба Мингосуправления

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Жители Подмосковья могут оформить военную пенсию за выслугу лет через «Госуслуги». Заявление на нее теперь можно онлайн.

Как рассказали в Мингосуправлении, ранее получить услугу можно было только в военкомате. Теперь для этого достаточно подать онлайн-заявление с прикрепленными документами.

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«Электронный сервис экономит время граждан, снижает нагрузку на военкоматы и сокращает срок оформления пенсии с 30 до 10 дней», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Военная пенсия назначается после увольнения со службы, при это срок работы должен составлять не менее 20 лет. Получить ее также могут те, кто уволился после 45 лет и имеет общий трудовой стаж 25 лет, из которых не менее половины — служба.

В министерстве напомнили, что оцифровку услуг военкомата начали в Подмосковье в 2021 году. Регион стал первым в стране, приступившим к этой работе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал усилить пожарную безопасность в лесах. В регионе работает четырехуровневая система контроля, но по-прежнему важно пристальное внимание к каждой территории.

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