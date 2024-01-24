Подмосковье 24 января 2024, 11:13 Оформление соцпомощи упростили на «Госуслугах» Подмосковья Unsplash

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Жители Подмосковья могут воспользоваться калькулятором доходов для оформления социальной помощи. Он доступен на портале «Госуслуги».

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, при помощи нового сервиса пользователь автоматически получит уведомление о том, что среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум.

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«В Подмосковье массовые социально значимые услуги переводятся в электронный вид. Госуслуги, которые уже размещены на портале, мы регулярно улучшаем и обновляем. Например, новый сервис подключен к услуге по оказанию государственной социальной помощи. Он помогает рассчитать доход при подаче заявления», — сказала она.

Всего на портале доступно свыше 300 госуслуг в онлайн-формате.

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