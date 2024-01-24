24 января 2024, 11:13
Оформление соцпомощи упростили на «Госуслугах» Подмосковья
Жители Подмосковья могут воспользоваться калькулятором доходов для оформления социальной помощи. Он доступен на портале «Госуслуги».
Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, при помощи нового сервиса пользователь автоматически получит уведомление о том, что среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум.
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«В Подмосковье массовые социально значимые услуги переводятся в электронный вид. Госуслуги, которые уже размещены на портале, мы регулярно улучшаем и обновляем. Например, новый сервис подключен к услуге по оказанию государственной социальной помощи. Он помогает рассчитать доход при подаче заявления», — сказала она.
Всего на портале доступно свыше 300 госуслуг в онлайн-формате.
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Семья
Госуслуги
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