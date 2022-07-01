Оформление социальных карт станет автоматическим в Подмосковье
Писать заявление на получение социальной карты больше не нужно — она будет оформляться проактивно при получении льготного статуса. Жителям Подмосковья нужно будет только выбрать удобное отделение МФЦ и забрать карту по готовности.
Соцкартами пользуются более двух миллионов жителей региона. Вице-губернатор области Ирина Каклюгина рассказала, что теперь при присвоении льготного статуса предзаполненное заявление на ее получение будет приходить в личный кабинет на портале Госуслуг. Все, что останется сделать — выбрать отделение МФЦ.
Социальная карта будет изготовлена и передана в выбранный МФЦ в течение 16 рабочих дней
Ирина Каклюгина
Карта позволяет некоторым категориям граждан пользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте, а некоторые магазины и аптеки предоставляют владельцам скидки.
Ранее вице-губернатор сообщила, что оформление соцкарт стало самой популярной онлайн-госуслугой в Подмосковье.