Оформление социальных карт станет автоматическим в Подмосковье

Писать заявление на получение социальной карты больше не нужно — она будет оформляться проактивно при получении льготного статуса. Жителям Подмосковья нужно будет только выбрать удобное отделение МФЦ и забрать карту по готовности.

Соцкартами пользуются более двух миллионов жителей региона. Вице-губернатор области Ирина Каклюгина рассказала, что теперь при присвоении льготного статуса предзаполненное заявление на ее получение будет приходить в личный кабинет на портале Госуслуг. Все, что останется сделать — выбрать отделение МФЦ.

Социальная карта будет изготовлена и передана в выбранный МФЦ в течение 16 рабочих дней Ирина Каклюгина

Карта позволяет некоторым категориям граждан пользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте, а некоторые магазины и аптеки предоставляют владельцам скидки.

Ранее вице-губернатор сообщила, что оформление соцкарт стало самой популярной онлайн-госуслугой в Подмосковье.