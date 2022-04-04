Оформление пропуска для проезда по МКАД упростили на «Госуслугах» Подмосковья
Водители грузовиков смогут упрощенно оформить пропуск на проезд по МКАД. Для этого на «Госуслугах» Подмосковья появился новый сервис предпроверки.
Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, новый онлайн-сервис позволяет избежать ошибок и при оформлении пропуска для машин весом свыше 3,5 тонны и сэкономить время.
С января грузовые автомобили свыше 3,5 тонны должны быть зарегистрированы в РНИС
Надежда Куртяник.
Она напомнила, что онлайн-пропуск требуется оформлять для грузовиков, перевозящих продукты, лекарства, строительные материалы и не только.
Сперва нужно зарегистрироваться в Единой региональной навигационно-информационной системе. Следующий шаг — оформление пропуска на портале госуслуг.
Получить можно дневной или ночной пропуск сроком до года или до пяти дней.