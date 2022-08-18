Оформление пособия при рождении ребенка ускорили в Подмосковье в четыре раза. Теперь для этого нужна только справка о доходах, а срок получения выплаты сократился до 10 дней. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления региона.

Вице-губернатор области Ирина Каклюгина рассказала, что госуслуги продолжают упрощать в Подмосковье для удобства жителей.

«В июле перевели полностью в „цифру“ оформление пособия при рождении ребенка. И уже в таком виде подано более 10 тысяч заявлений. Теперь услугу можно получить быстрее в четыре раза», — отметила она.

Раньше для подачи заявления было необходимо прикрепить паспорт, свидетельство о рождении ребенка и другие документы. Теперь нужно только подтвердить доход.

Оформить пособие можно через «Госуслуги». Для получения выплаты доход семьи на одного человека не должен превышать 16 233 рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе новых школ 1 сентября. Всего учреждения Подмосковья примут в этом учебном году свыше миллиона учеников.