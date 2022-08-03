Оформление пособия при рождении ребенка упростили в Подмосковье

Услугу оформления пособия при рождении ребенка для малообеспеченных семей оптимизировали на «Госуслугах». Теперь она полностью доступна в электронном виде. Об этом рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник.

Министр напомнила, что в онлайн уже перевели 248 госуслуг в Подмосковье. Чаще всего за ними обращаются семьи с детьми, пенсионеры и льготники.

«Теперь семьям с низкими доходами, где рождается ребенок, не нужно ходить в МФЦ для сверки документов — оформить пособие можно в электронном виде», — рассказала Куртяник.

Получить услугу можно на портале, в разделе «Соцподдержка» — «Поддержка семей с детьми». Для этого необходимо заполнить онлайн-заявление и приложить копии документов.

Условия получения поддержки: прописка на территории Московской области и доход на каждого члена семьи, не превышающий прожиточный минимум. Сейчас он составляет 16 223 рубля. Семьи могут получить разовую выплату в размере 20 тысяч — на первого ребенка, 40 тысяч — на второго, 60 тысяч — на третьего и последующих. При рождении двух детей — 70 тысяч рублей на каждого, а трех и больше — 300 тысяч на семью.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об упрощении выписки из роддомов Подмосковья благодаря цифровизации. Теперь, чтобы получить документы на новорожденного, матерям даже не нужно выходить из палаты.