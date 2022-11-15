Подмосковье 15 ноября 2022, 11:07 Оформление подарочных наборов от Подмосковья упростили для юбиляров старше 80 лет

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Оформление подарочных наборов для юбиляров старше 80 лет стало проще в Подмосковье. Теперь сервис будет проверять, не было ли заявление подано ранее, рассказали в Мингосуправления региона.

Глава министерства Надежда Куртяник рассказала, что получить подарки могут жители региона, которые отмечают юбилей от 80 до 115 лет. Подать заявку на его получение можно через «Госуслуги» — самостоятельно или через представителя.

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«Мы оптимизировали услугу и добавили сервис предпроверки ранее поданного заявления. Благодаря этому житель сможет проверить, подавал ли он заявление. Если заявление подано, а ответ от ведомства еще не поступил, то нужно будет дождаться его», — уточнила Надежда Куртяник.

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Чаще всего подарочные наборы вручают без заявления. Его необходимо подать, если юбиляр недавно переехал в Подмосковье.

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