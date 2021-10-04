Оформление недвижимости в Подмосковье ускорили на несколько дней

Подмосковное правительство совместно с Росреестром ускорили оформление недвижимости в регионе. Теперь жители могут сэкономить до трех дней.

Об этом стало известно на встрече первого вице-губернатора Московской области Ильдара Габдрахманова и руководителя Росреестра Олега Скуфинского.

В 2021 году сторонам удалось достичь значительных успехов в оптимизации процессов, сообщил заместитель председателя правительства региона Андрей Разин, тоже участвовавший во встрече.

По сравнению с декабрем прошлого года нам с коллегами удалось ускорить кадастровый учет и регистрацию прав на объекты недвижимого имущества на один-три дня Андрей Разин.

Теперь постановка на кадастровый учет занимает четыре дня, а не пять, если документы подавали в электронном виде, и пять дней вместо семи, если их направили через МФЦ.

«Регистрация прав в электронном виде сократилась с семи до 3,5 дня, а в случае подачи документов через МФЦ — с девяти до семи дней», — уточнил Разин.

Он добавил, что кадастровый учет многоквартирных домов на территории региона теперь происходит в течение трех дней.

Участниками встречи также стали глава управления Росреестра по Подмосковью Светлана Зайцева, министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова, заместитель министра государственного управления региона Надежда Куртяник и не только.