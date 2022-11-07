Оформление компенсации за ЖКУ упростили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 10:05 Оформление компенсации за ЖКУ упростили в Подмосковье

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Услугу по компенсации расходов за ЖКУ упростили в Подмосковье. В форму на «Госуслугах» включили сервис предпроверки ранее поданного заявления, рассказали в Мингосуправления региона.

Глава ведомства Надежда Куртяник рассказала, что получить компенсацию за ЖКУ могут льготники: многодетные семьи и инвалиды.

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«Ранее услуга была переведена в электронный вид, а теперь мы ее оптимизировали и внедрили умный сервис, который поможет сократить количество отказов. Результат услуги появится в личном кабинете», — рассказала она.

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Компенсация начисляется получателям на банковский счет или почтовый сервис.

Ранее губернатора Андрей Воробьев побывал в Хотькове, на стройке медицинского центра. Он сообщил, что объект сдадут досрочно, к концу 2023 года.