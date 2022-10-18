Жители Подмосковья смогут оформить гараж в собственность в режиме онлайн | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 18:57 Жители Подмосковья смогут оформить гараж в собственность в режиме онлайн

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Московское областное БТИ ввело новую онлайн-услугу. Теперь с его помощью можно оформить в собственность гараж, рассказали в Минимущества региона.

Глава министерства Наталья Адигамова напомнила, что с начала года по гаражной амнистии зарегистрировали около 1,5 тысячи объектов. Больше всего услугой пользовались в Одинцове, Кашире, Домодедове и Егорьевске. Введение услуги на сайт БТИ сделает ее получение проще и быстрее.

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«В целях улучшения качества предоставления государственных услуг на постоянной основе проводится работа по оказанию консультативной помощи. Так, в этом году МОБТИ провело уже порядка 2500 консультаций по гаражной амнистии», — добавила глава ведомства.

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Генеральный директор БТИ Елена Казимир добавила, что ведомство старается улучшать свою работу и делать услуги доступнее и удобнее.

Ранее зампред правительства региона Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что коммунальные службы почти полностью подготовили технику к зиме. Ее готовность составила почти 90%.