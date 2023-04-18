Подмосковье 18 апреля 2023, 10:45 Оформление ежегодной выплаты ветеранам боевых действий упростили в Подмосковье

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Инвалиды боевых действий Подмосковья будут получать ежегодные выплаты в упрощенном порядке. Им больше не придется посещать МФЦ для сверки документов. Услуга будет полностью предоставляться онлайн.

«Мы работаем, чтобы услуги для жителей становились проще и понятнее, а получать их можно было удобно и быстро, без лишних усилий», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Оформить ежегодную выплату в размере 100 тысяч рублей могут участники боевых действий в Афганистане, Чечне и Дагестане, получившие первую группу инвалидности из-за полученных травм. Услуга доступна в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Для ее получения необходимо прикрепить удостоверение ветерана боевых действий, а также свидетельство о болезни.

Решение о назначении выплаты или об отказе придет заявителю в личный кабинет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности общения с жителями. По его словам, Подмосковье уделяет большое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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