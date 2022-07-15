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    15 июля 2022, 12:25

    Инвалиды смогут оформить выплаты по ОСАГО на «Госуслугах» в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Инвалиды Подмосковья смогут оформить выплаты по ОСАГО онлайн. Эту услугу полностью перевели в электронный вид. Больше не требуется посещать МФЦ для ее получения.

    Инвалиды смогут оформить выплаты по ОСАГО на «Госуслугах» в Подмосковье | Изображение 1

    Как рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник, получить компенсацию страховки по ОСАГО теперь можно через «Госуслуги» Подмосковья.

    Ранее для получения услуги необходимо было приходить в МФЦ для сверки документов

    Надежда Куртяник.

    По ее словам, статус обработки заявки можно будет увидеть в личном кабинете на «Госуслугах» в течение 10 рабочих дней.

    Услугу окажут бесплатно — она доступна по ссылке. Обратиться за льготой могут инвалиды, которым необходимо использовать автомобиль по показаниям врача.

    Условие получения услуги — оплата обязательной страховки на машину. Инвалидам выплатят компенсацию в размере 50% от стоимости договора ОСАГО. Деньги поступят автоматически на указанные в заявлении банковские реквизиты.

    Ранее инвалидам из Подмосковья напомнили о доступных им мерах поддержки.