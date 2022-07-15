Инвалиды смогут оформить выплаты по ОСАГО на «Госуслугах» в Подмосковье

Инвалиды Подмосковья смогут оформить выплаты по ОСАГО онлайн. Эту услугу полностью перевели в электронный вид. Больше не требуется посещать МФЦ для ее получения.

Как рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник, получить компенсацию страховки по ОСАГО теперь можно через «Госуслуги» Подмосковья.

Ранее для получения услуги необходимо было приходить в МФЦ для сверки документов Надежда Куртяник.

По ее словам, статус обработки заявки можно будет увидеть в личном кабинете на «Госуслугах» в течение 10 рабочих дней.

Услугу окажут бесплатно — она доступна по ссылке. Обратиться за льготой могут инвалиды, которым необходимо использовать автомобиль по показаниям врача.

Условие получения услуги — оплата обязательной страховки на машину. Инвалидам выплатят компенсацию в размере 50% от стоимости договора ОСАГО. Деньги поступят автоматически на указанные в заявлении банковские реквизиты.

Ранее инвалидам из Подмосковья напомнили о доступных им мерах поддержки.