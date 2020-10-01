Оформить разрешение на работу такси в Подмосковье теперь можно в электронном виде

В Подмосковье оформить разрешение на деятельность такси теперь можно в электронном виде. Заявления принимаются на портале государственных услуг. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Услугу предоставят заявителю в течение пяти рабочих дней. В личный кабинет направят электронное разрешение с QR-кодом. Этот документ заявитель сможет распечатать и разместить в салоне автомобиля.

Новый формат услуги позволит водителям оформить разрешение дистанционно, без личного посещения МФЦ. Причем разрешение будет храниться в личном кабинете, и при утере его можно будет распечатать повторно.

Запись о выданном разрешении заносится в реестр. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте областного Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Полученный QR-код смогут отсканировать пассажиры такси, чтобы узнать действительность разрешения. Также код позволит узнать информацию о перевозчике и автомобиле. Так пассажир обезопасит свои поездки.