Водители грузовиков смогут оформить пропуск для проезда по МКАД на сайте госуслуг Подмосковья

С 1 января изменятся правила оформления пропусков для проезда грузовиков по МКАД. Водители машин тяжелее 3,5 тонны смогут получить такие разрешения на сайте госуслуг Подмосковья.

Как рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник, пропуск для грузовиков весом более 3,5 тонны можно оформить как на дневное, так и на ночное время.

Новый год для автовладельцев начинается с хороших новостей. Ранее пропуск оформляли для грузового транспорта более 12 тонн и лишь на дневное время суток Надежда Куртяник.

Чтобы получить онлайн-услугу, нужно авторизоваться на портале и заполнить заявку. Это бесплатно.

Услуга доступна по ссылке. Пропуск можно оформить, если грузовик следует к месту стоянки или перевозит продукты, лекарства и другие грузы для Москвы и Подмосковья.

При оформлении заявки потребуется выбрать тип пропуска. Дневной действует с 7:00 до 23:00, ночной — с 23:00 до 7:00.

Водители получат результат в личном кабинете на портале госуслуг Подмосковья. Процедура полностью электронная.

Ранее стало известно, что лицензирование УК упростили на «Госуслугах» в Подмосковье.