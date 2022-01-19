Врачи без личного жилья из Подмосковья смогут оформить ежемесячную выплату на «Госуслугах»

Новая онлайн-услуга для врачей и медсестер без своего жилья появилась в Подмосковье. Они смогут оформить ежемесячную выплату на сайте uslugi.mosreg.ru. Это 20 тысяч рублей.

Как рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник, новая услуга доступна врачам, медсестрам, фельдшерам, у которых нет личного жилья в Подмосковье.

На сайте они смогут подать заявку и оформить ежемесячную выплату. Результат направят в личный кабинет заявителя на «Госуслугах».

Специалисты здравоохранения — врачи 24 специальностей, медсестры, фельдшеры — смогут подать заявку на портале Надежда Куртяник.

Онлайн-услуга доступна по ссылке. Воспользоваться ей смогут врачи с высшим или средним образованием, которые работают в государственных учреждениях не менее чем на одну полную ставку.

При этом у их семьи, включая супругов и детей, не должно быть своего жилья в Подмосковье. Эту услугу на портале окажут за 10 рабочих дней. Это бесплатно.