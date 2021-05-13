Жители Подмосковья оформили места для захоронений онлайн 2,5 тысячи раз

Места для захоронений оформили онлайн 2,5 тысячи раз в Подмосковье. Функция заработала на портале госуслуг осенью прошлого года. Она позволяет зарегистрировать надгробия и установку ограждений вокруг могил.

Как сообщил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, заявку на услугу можно оформить онлайн, а готовые документы забрать в МФЦ.

В некоторых жизненных ситуациях в людей нет возможности тратить время на посещение ряда инстанций и заполнение бумаг Максим Рымар.

Услуга по предоставлению мест для захоронений стала одним из этапов реализации федерального сервиса «Утрата близкого человека». Это цифровые решения, помогающие организовать процессы прощания, получения гарантированных и страховых выплат, наследства.

По вопросам о предоставлении ритуальных услуг жители могут обратиться в Центр мемориальных услуг Подмосковья. Здесь их проконсультируют по темам погребения и похоронного дела.