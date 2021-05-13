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    13 мая 2021, 10:49

    Жители Подмосковья оформили места для захоронений онлайн 2,5 тысячи раз

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Места для захоронений оформили онлайн 2,5 тысячи раз в Подмосковье. Функция заработала на портале госуслуг осенью прошлого года. Она позволяет зарегистрировать надгробия и установку ограждений вокруг могил.

    Жители Подмосковья оформили места для захоронений онлайн 2,5 тысячи раз | Изображение 1

    Как сообщил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, заявку на услугу можно оформить онлайн, а готовые документы забрать в МФЦ.

    В некоторых жизненных ситуациях в людей нет возможности тратить время на посещение ряда инстанций и заполнение бумаг

    Максим Рымар.

    Услуга по предоставлению мест для захоронений стала одним из этапов реализации федерального сервиса «Утрата близкого человека». Это цифровые решения, помогающие организовать процессы прощания, получения гарантированных и страховых выплат, наследства.

    По вопросам о предоставлении ритуальных услуг жители могут обратиться в Центр мемориальных услуг Подмосковья. Здесь их проконсультируют по темам погребения и похоронного дела.