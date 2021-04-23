Официальных перевозчиков строительных отходов стало больше в Подмосковье

В Московской области в список официальных перевозчиков строительных отходов включили новые компании. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.

Министерство ЖКХ Московской области обновило реестр добросовестных перевозчиков строительных отходов на территории региона. Для работы компании нужны лицензия и соглашение, предусматривающее транспортировку строительных отходов. Теперь в Подмосковье 27 официальных перевозчиков в 30 округах.

«Первостепенная задача — сразу, на начальном этапе работы, охватить весь регион, дав возможность всем жителям работать с официальными и добросовестными транспортировщиками. Работа с лицензированными возчиками позволяет избегать образования нелегальных свалок», — пояснил Антон Велиховский, министр ЖКХ Московской области.

Он отметил, что мусоровозы для перевозки строительных отходов оснащены спутниковой навигации ГЛОНАСС. Вся информация о маршруте машины передается в единый диспетчерский пункт. Благодаря этому удается избегать нарушений.

Для перемещения строительных отходов по Подмосковью, нужно подключиться к Региональной навигационной системе Московской области, быть участником информационного взаимодействия информационной системы «Электронный талон» и осуществлять перемещение строительных отходов по талонам, которые формируются в системе отходопроизводителем.

Все компании, которые будут перевозить отходы без разрешения и лицензии, накажут. За нарушения будет предусмотрена административная ответственность.

Список всех официальных перевозчиков можно найти на сайте Министерства ЖКХ Московской области.