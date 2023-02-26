Подмосковье 26 февраля 2023, 18:53 Офицерский бал прошел на «Бородинском поле» в Можайске

Читать 360tv в

Одна из воинских частей Можайска и музей-заповедник «Бородинское поле» организовали офицерский бал. Пары танцевали вальс, полонез и мазурку.

Реклама

Военнослужащие и их супруги кружились в танце под аккомпанемент фортепиано и скрипки. До 1917 года офицерские балы были обязательной составляющей светской жизни.

«Наши военнослужащие принимают активное участие в жизни музея-заповедника „Бородинское поле“. Музей и армия всегда будут рядом и вместе», — пояснил директор музея Игорь Корнеев.

Музей-заповедник продолжает делать все для того, чтобы военнослужащие, которые сейчас находятся на передовой и в госпиталях, чувствовали поддержку соотечественников.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».