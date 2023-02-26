26 февраля 2023, 18:53
Офицерский бал прошел на «Бородинском поле» в Можайске
Одна из воинских частей Можайска и музей-заповедник «Бородинское поле» организовали офицерский бал. Пары танцевали вальс, полонез и мазурку.
Реклама
Военнослужащие и их супруги кружились в танце под аккомпанемент фортепиано и скрипки. До 1917 года офицерские балы были обязательной составляющей светской жизни.
«Наши военнослужащие принимают активное участие в жизни музея-заповедника „Бородинское поле“. Музей и армия всегда будут рядом и вместе», — пояснил директор музея Игорь Корнеев.
Музей-заповедник продолжает делать все для того, чтобы военнослужащие, которые сейчас находятся на передовой и в госпиталях, чувствовали поддержку соотечественников.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Можайск
Реклама
Реклама