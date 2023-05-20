Подмосковье 20 мая 2023, 15:32 Офицер Росгвардии рассказал жителям Подмосковья о мерах защиты домов от воров Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Начальник отдела охраны объектов Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, подполковник полиции Сергей Буднов напомнил жителям региона о методах защиты собственности от преступников во время дачного сезона. Зачастую злоумышленники совершают кражи из домов в период отпусков, когда граждане надолго покидают собственное жилище.

«Начало летнего сезона — традиционное время, когда активизируются воры-домушники. Заранее проверьте надежность оконных проемов и входной двери, позаботьтесь об исправности замков. Не стоит делиться планами об отъезде и дорогостоящих приобретениях в социальных сетях — злоумышленники могут отслеживать аккаунты», — отметил Буднов.

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Также офицер рассказал о преимуществах установки охранной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны Росгвардии. Экипажи подразделения круглосуточно выезжают по сигналам «Тревога», поступающим из охраняемых объектов, и задерживают злоумышленников. В случае если злоумышленников не удается задержать на месте преступления, то они будут пойманы по горячим следам.

Подполковник посоветовал жителям быть более внимательными к сохранности своего имущества и заранее предпринять все необходимые меры к обеспечению безопасности жилья.

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