Подмосковье 10 января 2023, 12:10 Офисы УК нового стандарта «Наш дом» появились в 58 округах Подмосковья за год

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За 2022 год Госжилинспекция Подмосковья сопроводила открытие сети сервисных управляющих компаний «Наш дом» в 58 округах. Передовая модель содержания МКД Подмосковья предполагает единый фирменный стиль, клиентороиентированный подход, а также следование правилам цифрового этикета.

Для мультисервисного формата разработали полноценный корпоративный кодекс — стандарт работы сервисных организаций из 27 пунктов в десяти частях. Так, в общении с собственниками резиденты «Нашего дома» должны быть компетентны и дружелюбны, а также работать персонифицированно.

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«Очевидно, что еще многое предстоит оттачивать и дорабатывать, но главное сделано — создана новая работающая практика содержания МКД и взаимодействия с жителями, которая потенциально способна не только замкнуть весь жилищно-коммунальный цикл и централизовать предоставление услуг, но и стать здоровой альтернативой недобросовестным управляющим компаниям», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

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В конце 2022 года представительства «Нашего дома» открылись в Богородском округе, Краснознаменске и Лобне. Сейчас новые офисы будут наращивать функционал и профессионализм, чтобы полностью отвечать установленному стандарту.

Единая областная марка была сформирована по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и приступила к работе в рекордные сроки: всего за год новый стандарт был не только разработан, но и начал действовать в 58 муниципальных образованиях области.